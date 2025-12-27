Dos volcaduras dejan un herido y fuertes daños

Fuertes daños materiales y un lesionado, dejaron como saldo dos volcaduras de automóviles registradas en distintas vialidades de la ciudad, una en la carretera a México y la otra en el bulevar Rocha Cordero.

En el primer caso, cerca de las diez de la noche del jueves un automóvil Nissan color blanco se desplazaba a exceso de velocidad sobre la lateral de la carretera a México en dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Oriente.

Al pasar el semáforo peatonal de la avenida Dalias, próximo a la avenida José de Gálvez, el conductor perdió el control del volante hacia su izquierda y así chocó contra un poste metálico de alumbrado público de su lado derecho, para luego volcar y finalmente quedar con las llantas hacia arriba.

Al sitio arribaron autoridades y paramédicos, quienes trasladaron a una persona para su atención médica mientras que peritos de la Policía Municipal tomaban conocimiento del accidente.

El otro accidente tuvo lugar cerca de las 13:30 horas, cuando el conductor de una camioneta Nissan caja seca circulaba por la avenida Juárez en dirección al bulevar Rocha Cordero. En un retorno a la altura de la calle Chapultepec, frente a las instalaciones de la Fenapo, el conductor determinó dar vuelta en "U" pero no tomó las debidas precauciones y al atravesarse, un automóvil Nissan Platina de color rojo chocó de frente contra la camioneta, la cual terminó volcada sobre su lado izquierdo.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana , quienes valoraron a ambos conductores pero no presentaban lesiones graves y no ameritaron traslado al hospital, peritos de la Policía Municipal también arribaron a levantar el reporte pero se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo.