Ejecutan a hombre en la 57
Ataque ocurrió cerca del Seminario; la víctima murió en el lugar.
Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes en la lateral de la carretera 57, a la altura de la zona del Seminario, en la capital potosina.
De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas. Al lugar acudieron paramédicos de la Guardia Civil Municipal, quienes al valorar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos y de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona, en espera del arribo de personal de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y de iniciar las indagatorias correspondientes.
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Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas.
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