logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Fotogalería

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ejecutan a hombre en la 57

Ataque ocurrió cerca del Seminario; la víctima murió en el lugar.

Por PULSO

Abril 24, 2026 10:48 p.m.
A
Ejecutan a hombre en la 57

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes en la lateral de la carretera 57, a la altura de la zona del Seminario, en la capital potosina.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas. Al lugar acudieron paramédicos de la Guardia Civil Municipal, quienes al valorar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos y de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona, en espera del arribo de personal de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y de iniciar las indagatorias correspondientes.

LEA TAMBIÉN

Ejecutan a una persona dentro de un vehículo en Balcones del Valle

Ataque armado en la calle Hércules dejó una víctima sin vida; no hay detenidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ejecutan a hombre en la 57
Ejecutan a hombre en la 57

Ejecutan a hombre en la 57

SLP

PULSO

Ataque ocurrió cerca del Seminario; la víctima murió en el lugar.

Arde la vidriera... y llegan los sellos
Arde la vidriera... y llegan los sellos

Arde la vidriera... y llegan los sellos

SLP

Redacción

Protección Civil suspende a la empresa temporalmente

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones
Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

SLP

Pulso Online

La CEPC informó que fueron evacuadas 200 personas y pidió evitar la zona para facilitar las labores de auxilio

Muere una mujer en accidente sobre la Valles-El Naranjo
Muere una mujer en accidente sobre la Valles-El Naranjo

Muere una mujer en accidente sobre la Valles-El Naranjo

SLP

Huasteca Hoy

Ocurrió en el tramo Martínez-La Hincada, donde la joven invadió carril y chocó contra una camioneta