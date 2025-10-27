Ejecutan a madre e hijo en V. de Pozos

Una mujer y su hijo fueron ejecutados a tiros en la cabecera municipal de Villa de Pozos, maleantes en motocicleta los interceptaron y les dispararon, lesionando también a una menor de edad que los acompañaba.

Los hechos ocurrieron antes de las cinco de la tarde de este domingo cuando se generó el reporte a las corporaciones policiales en el sentido de que se había registrado un ataque armado en la calle Saturnino Cedillo de la colonia Cuartel Casanova, en la cabecera municipal de Pozos.

Socorristas de los Servicios de Salud de Pozos llegaron a prestar auxilio y revisaron a una mujer de 40 años de edad, así como a su hijo de 23 años, quienes presentaban impactos de bala pero ya habían perdido la vida, ella estaba sobre la zona de rodamiento mientras que el joven quedó sobre la banqueta.

Trascendió que una niña de unos ocho años de edad los acompañaba al momento de ir caminando por la calle, la cual resultó con lesiones y fue trasladada a un hospital para recibir la atención médica requerida.

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos aseguraron el área como primeros respondientes e iniciaron con las investigaciones, arribando también personal de Servicios Periciales para realizar una inspección en el sitio del ataque, de donde se recogieron diversos casquillos.

Testigos dijeron a los agentes policiales que los ahora occisos fueron alcanzados por dos individuos que andaban en motocicleta, los cuales les dispararon de corta distancia para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Asimismo, se indicó que las víctimas habían acudido a visitar a unos parientes cercanos al lugar donde se suscitó el hecho ya que residen en otra colonia.

Los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Legista en donde se les practicaría la autopsia de ley para entregarlos posteriormente a los familiares, mientras que la Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación correspondiente para dar con los autores del doble homicidio.