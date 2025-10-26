Delincuentes en moto disparan contra casa en Tamuín

TAMUÍN.- Civiles armados dispararon contra una vivienda que se encontraba deshabitada en la colonia Infonavit; hasta el momento no hay personas detenidas.

El ataque ocurrió la tarde del pasado viernes, lo que generó la movilización de policías y militares tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego en la calle Río Tempoal de la citada colonia.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trató de un ataque armado contra una casa sola, por lo que no hubo personas heridas.

La fachada y una de las ventanas resultaron dañadas, además de localizarse casquillos percutidos de grueso calibre sobre la calle.

Elementos de la Fiscalía General del Estado procesaron la evidencia y realizarán las investigaciones correspondientes en coordinación con las demás corporaciones de seguridad, a fin de dar con los responsables.