Ejecutan aprehensión a estudiante por homicidio

CHARCAS.- Personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, ejecutó una orden de aprehensión en contra del estudiante de preparatoria de 16 años de edad, señalado de ultimar a puñaladas a un compañero de la misma edad, en hechos ocurridos el pasado jueves en el barrio La Clavellina, perteneciente al municipio de Charcas.

El ahora imputado, de nombre Pedro “N”., durante una riña habría lesionado con una navaja a su compañero Miguel Ángel el pasado tres de septiembre, en la escuela preparatoria Ingeniero Ramón Mayagoitia Contreras que se localiza en la calle Profesora Adela Delgadillo en el barrio La Clavellina, del municipio de Charcas.

Con heridas en el tórax, el adolescente fue llevado a un hospital de Charcas en donde finalmente perdió la vida a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarlo.

En un inicio el presunto homicida fue detenido por la Guardia Civil Estatal acusado por otro delito, y mientras tanto, los agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias del homicidio, por lo que una vez integrados los datos de prueba a la carpeta de investigación, presentaron el caso ante la autoridad judicial, quien emitió la orden de aprehensión en contra del señalado.

Al ser informados del ordenamiento judicial, los elementos de la PDI, mediante los protocolos correspondientes, realizaron la detención del señalado, a quien se le informó sobre el documento oficial en su contra, así como de sus derechos constitucionales.

Tras una valoración médica, el imputado fue trasladado a un Centro de Internamiento Juvenil en la capital potosina, donde estará a disposición de la autoridad judicial que lo solicita y que definirá su situación legal en las próximas horas.