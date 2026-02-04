Ejecutan aprehensión contra sujeto herido en ataque a la GCE

Personal operativo de la Policía de Investigación (PDI) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Paulo "N" por su probable intervención en hechos que la ley señala como homicidio calificado en grado de tentativa, en concurso real con daño en las cosas, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 29 de enero de 2026, en la carretera Rioverde–San Ciro de Acosta, donde elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron agredidos por varios civiles armados, entre los cuales presumiblemente se encontraba el ahora detenido.

A raíz de este hecho, agentes Fiscales iniciaron las indagatorias pertinentes para identificar a los posibles responsables. Mediante la recolección de datos de prueba y entrevistas, se logró establecer la identidad de Paulo "N" como posible partícipe de dicho suceso.

Elementos de la PDI iniciaron la búsqueda del imputado, dando con su paradero en la colonia Jardines de la Hacienda, en Santiago de Querétaro, Querétaro, por lo que, a través de un convenio de colaboración con autoridades de seguridad de esa entidad, se llevó a cabo el aseguramiento respectivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el lugar, se le informó a Paulo "N" del ordenamiento judicial en su contra, así como de sus derechos conforme a la ley; con ello, el señalado será presentado ante las autoridades en San Luis Potosí, donde enfrentará los cargos ante un juez, en la que la Fiscalía buscará la debida vinculación a proceso.