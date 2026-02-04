logo pulso
Ejecutan aprehensión contra sujeto herido en ataque a la GCE

Paulo "N" es presunto participante en la emboscada a policías estatales en San Ciro de Acosta

Por Redacción

Febrero 04, 2026 04:20 p.m.
A
Paulo "N" / Foto: FGE

Paulo "N" / Foto: FGE

Personal operativo de la Policía de Investigación (PDI) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Paulo "N" por su probable intervención en hechos que la ley señala como homicidio calificado en grado de tentativa, en concurso real con daño en las cosas, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 29 de enero de 2026, en la carretera Rioverde–San Ciro de Acosta, donde elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron agredidos por varios civiles armados, entre los cuales presumiblemente se encontraba el ahora detenido.

A raíz de este hecho, agentes Fiscales iniciaron las indagatorias pertinentes para identificar a los posibles responsables. Mediante la recolección de datos de prueba y entrevistas, se logró establecer la identidad de Paulo "N" como posible partícipe de dicho suceso.

Elementos de la PDI iniciaron la búsqueda del imputado, dando con su paradero en la colonia Jardines de la Hacienda, en Santiago de Querétaro, Querétaro, por lo que, a través de un convenio de colaboración con autoridades de seguridad de esa entidad, se llevó a cabo el aseguramiento respectivo.

En el lugar, se le informó a Paulo "N" del ordenamiento judicial en su contra, así como de sus derechos conforme a la ley; con ello, el señalado será presentado ante las autoridades en San Luis Potosí, donde enfrentará los cargos ante un juez, en la que la Fiscalía buscará la debida vinculación a proceso.

