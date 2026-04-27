"El Robotín", el presunto criminal abatido en Charcas
Jesús Juárez Hernández detalló el enfrentamiento en ese municipio
Luis Rolando N., alias "El Robotín", presunto criminal abatido recientemente en el municipio de Charcas, divulgaba fotografías con armas de grueso calibre en redes sociales, reveló Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Expuso que derivado del seguimiento a las investigaciones, el probable delincuente se ufanaba en su perfil personal con armas de fuego y presumía de sus actividades delictivas.
"Era una persona que llegó ahí al municipio, a querer hacer actividades ilícitas", adujo el mando policial.
Explicó que la Guardia Civil Estatal (GCE) acudió al municipio para atender el reporte de dos vehículos sospechosos, cuyos conductores de las unidades al observar a los oficiales comenzaron a disparar.
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Ante ello, se repelió la agresión armada generándose la muerte de "El Robotín" y el aseguramiento de las vehículos, decenas de ponchallantas y armamento de alto poder, añadió.
"Son nuestros operativos cotidianos para contener acciones delictivas, principalmente por las noches y madrugadas. Operamos revisar que nuestros municipios estén tranquilos, y en su caso poder actuar", concluyó.
Abate GCE a presunto criminal en Charcas
Los maleantes dispararon contra los agentes estatales y éstos respondieron la agresión
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