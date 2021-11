Embisten a pareja en moto y casi los atropella camión en Valles

CIUDAD VALLES.- Una pareja que viajaba en motocicleta fue embestida por un vehículo y estuvo a punto de morir aplastada por un camión cañero.

El domingo, poco antes del anochecer, se reportó al Sistema de Emergencias 911 que había un accidente vehicular sobre el bulevar Adolfo López Mateos (carretera al ingenio), a la altura de la gasolinera de la colonia América.

Al auxilio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a Sabina María, de 30 años de edad, y a un hombre que venía con ella, del cual no se obtuvo información.

Los dos viajaban en una motocicleta y se desplazaban con dirección de la zona centro hacia el ingenio, pero al llegar a la gasolinera los embistió un vehículo compacto y se cayeron.

El responsable no se detuvo, escapó y no fue identificado. Además del impacto, justo en ese momento pasó por el lugar del accidente un camión cañero, cuyo chofer no alcanzó a frenar y aplastó la motocicleta, lesionando la pierna izquierda de Sabina, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes enviarían un informe a la Fiscalía General del Estado, autoridad que tendrá que realizar una investigación para dar con él responsable.