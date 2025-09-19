En cateo, aseguran vehículos hurtados en Mexquitic de C.

La Fiscalía General del Estado, a través de una orden de cateo en el municipio de Mexquitic de Carmona, aseguró diversos vehículos relacionados con el delito de robo.

Fue en la calle Niño Artillero de la comunidad de Monteoscuro, donde personal de la FGE ingresó a un terreno y tuvo a la vista un camión urbano marca Mercedes-Benz de modelo reciente y una camioneta tipo Grand Cherokee.

Ambas unidades fueron despojadas de sus propietarios legales de forma violenta en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, respectivamente.

Además, en el mismo sitio se encontraron varios automotores que, al revisar sus números de identificación (NIV), no arrojaron ningún registro, por lo que elementos de la Policía de Investigación (PDI) procedieron a asegurarlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todos los vehículos fueron llevados ante un agente del Ministerio Público, quien se encargará de establecer la procedencia de los mismos y efectuar la entrega respectiva a quien corresponda.