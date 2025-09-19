Chocan dos carros en avenida Gálvez

Un lesionado y daños materiales considerables, dejó el choque entre dos automóviles en la avenida José de Gálvez, en la colonia Foresta, en donde un carro que daba vuelta le cortó la circulación a otro y sobrevino el impacto entre ambos.

El hecho tuvo lugar cerca de las nueve de la noche del miércoles, cuando un automóvil Nissan Versa se desplazaba sobre el carril central de la avenida José Gálvez en dirección a la carretera a Rioverde.

A la altura de la calle Laguna de Chapala, el conductor dio vuelta a la derecha para ingresar a esa arteria y así le cortó la circulación a un automóvil Mazda que transitaba en el carril contiguo, el cual impactó al Versa en su costado derecho. Luego del impacto, al lugar arribaron paramédicos de Servicio Estatal de Urgencias Médicas, quienes prestaron atención a un ocupante y se valoraba su traslado a un hospital.

Asimismo, peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente en espera de que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.

