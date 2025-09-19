logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En cateo, aseguran vehículos hurtados en Mexquitic

Intervino la Fiscalía en un terreno donde se aseguraron diversas unidades

Por Redacción

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
En cateo, aseguran vehículos hurtados en Mexquitic

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró varios vehículos durante un cateo realizado en el municipio de Mexquitic de Carmona, como parte de investigaciones relacionadas con el delito de robo.

El operativo se llevó a cabo en la calle Niño Artillero de la comunidad de Monteoscuro, donde agentes ingresaron a un terreno y localizaron un camión urbano marca Mercedes-Benz, modelo reciente, así como una camioneta Grand Cherokee. Ambas unidades habían sido despojadas de manera violenta a sus dueños en Guanajuato y Tamaulipas, respectivamente.

En el mismo predio también fueron encontrados otros automotores cuyos números de identificación (NIV) no arrojaron registros, por lo que elementos de la Policía de Investigación (PDI) procedieron a su aseguramiento.

Las unidades quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su procedencia y realizará la entrega a los legítimos propietarios en caso de acreditarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar:
Un muerto y tres heridos tras volcadura en Mexquitic

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae sujeto que habría intentado abusar de una joven
Cae sujeto que habría intentado abusar de una joven

Cae sujeto que habría intentado abusar de una joven

SLP

Huasteca Hoy

Contaría con antecedentes por conductas similares en el vecino estado de Tamaulipas

En la FGE, sujeto que habría grabado a menor en baños de gasolinera
En la FGE, sujeto que habría grabado a menor en baños de gasolinera

En la FGE, sujeto que habría grabado a menor en baños de gasolinera

SLP

Rubén Pacheco

No hay denuncias más que los dichos de los trabajadores de negocio, dijo García Cázares

Fallece una mujer tras volcadura en Mexquitic
Fallece una mujer tras volcadura en Mexquitic

Fallece una mujer tras volcadura en Mexquitic

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 10:30 horas de este viernes

Chocan dos carros en avenida Gálvez
Chocan dos carros en avenida Gálvez

Chocan dos carros en avenida Gálvez

SLP

Redacción