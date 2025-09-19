En cateo, aseguran vehículos hurtados en Mexquitic
Intervino la Fiscalía en un terreno donde se aseguraron diversas unidades
La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró varios vehículos durante un cateo realizado en el municipio de Mexquitic de Carmona, como parte de investigaciones relacionadas con el delito de robo.
El operativo se llevó a cabo en la calle Niño Artillero de la comunidad de Monteoscuro, donde agentes ingresaron a un terreno y localizaron un camión urbano marca Mercedes-Benz, modelo reciente, así como una camioneta Grand Cherokee. Ambas unidades habían sido despojadas de manera violenta a sus dueños en Guanajuato y Tamaulipas, respectivamente.
En el mismo predio también fueron encontrados otros automotores cuyos números de identificación (NIV) no arrojaron registros, por lo que elementos de la Policía de Investigación (PDI) procedieron a su aseguramiento.
Las unidades quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su procedencia y realizará la entrega a los legítimos propietarios en caso de acreditarse.
