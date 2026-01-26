En dos años, 200 detenidos con "ponchallantas"

Desde marzo del 2023 cuando se tipificó como delito contra la seguridad vial, la portación y lanzamiento de 'ponchallantas' contra vehículos de motor, se han detenido alrededor de 200 personas, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Describió que este tipo de armas prohibidas son utilizadas por la criminalidad para desactivar operativos de seguridad en curso, ya sea cuando se movilizan en automóviles o mediante los denominados "halcones".

"Casi a diario detenemos personas por encontrarles; no por utilizarlos, por encontrarles ponchallantas (...) sí hemos descubierto casas de seguridad donde ellos (los criminales) mismos los hacen", enfatizó.

Exteriorizó que, si bien persiste el uso de este tipo de artefactos por parte de la delincuencia organizada, en contra de los cuerpos de seguridad, sobresalen las aprehensiones de quienes los utilizan.

En entrevista, el mando policial reportó que las últimas incidencias de daños a patrullas y vehículos particulares, se registraron en vialidades de los municipios de Ciudad Valles y Matehuala.