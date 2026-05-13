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En flagrancia, capturan a ladrón en el Centro

Por Redacción

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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En flagrancia, capturan a ladrón en el Centro

Se realizó la detención de un joven señalado por el robo de un teléfono celular de modelo reciente en calles del Centro Histórico, en una intervención de agentes municipales. La parte afectada solicitó el apoyo de las oficiales que de inmediato localizaron al implicado y recuperaron el dispositivo.

El hecho se registró en inmediaciones de la calle Morelos, donde la parte afectada indicó que minutos antes un sujeto pasó corriendo junto a ella y le arrebató de las manos su teléfono, emprendiendo la huida sobre la misma calle. 

Enseguida, locatarios y transeúntes alertaron de lo sucedido a las oficiales Centinelas, quienes detectaron y aseguraron al presunto ladrón, aun con el aparato en su poder.  La parte afectada identificó el teléfono de su propiedad y solicitó proceder con la denuncia correspondiente.

 El implicado, resultó ser menor de edad, por lo que se aplicaron los protocolos de detención a personas adolescentes, siendo canalizado al área de Trabajo Social de Justicia Municipal. Luego de su certificación correspondiente, fue turnado a la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

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