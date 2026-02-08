En la Huasteca, presunto violador es procesado

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, logró la vinculación a proceso de Gabriel "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación específica agravada, en concurso real con violación específica agravada, en hechos ocurridos en la Huasteca potosina.

El imputado fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación tras ejecutarse una orden de aprehensión emitida en su contra por sucesos registrados en un domicilio del ejido Octzen, en el municipio de Tancanhuitz. De acuerdo con la denuncia presentada, el señalado habría agredido sexualmente en diversas ocasiones a la víctima, una adolescente.

Posteriormente, Gabriel "N" fue presentado ante un Juez de control, donde personal de la Fiscalía General del Estado expuso los datos de prueba correspondientes, resolviendo la autoridad judicial su vinculación a proceso y estableciendo un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Asimismo, a solicitud de los agentes Fiscales, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá en un centro penitenciario de la región, en tanto se define su situación legal.

