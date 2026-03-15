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En operativo "Convoy", capturan a dos individuos

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
En operativo "Convoy", capturan a dos individuos

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, y policías de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad, a uno por presunto cohecho.

Los arrestos se llevaron a cabo en la colonia Ciudad 2000, en el municipio de Villa de Pozos, durante el operativo "Convoy", y en la colonia San Francisco, durante patrullajes dentro de la demarcación.

Agentes municipales integraban una célula del dispositivo interinstitucional "Convoy", cuando sobre el andador del Clavel, en la colonia Ciudad 2000, observaron a un individuo que circulaba a exceso de velocidad y manejando de forma errática.

Después de darle alcance para indicarle la debida sanción, el sujeto se identificó como Luis "N" de 20 años, asegurándole la moto marca Itálika, modelo 2019 de color negro.

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Sobre avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco, policías de Seguridad Vial observaron que un sujeto conducía en sentido contrario y con el permiso de circulación vencido; luego de acercarse a señalarle que sería sancionado, dijo llamarse Jhon "N" de 35 años, quien ofreció la cantidad de mil 700 pesos para que lo dejaran irse libre y sin sanción. A ambos les informaron que serían detenidos por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito y presunto cohecho, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán el debido proceso.

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