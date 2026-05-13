En retén, detienen a sujeto con armas de fuego

Al pasar por un retén policial de la Guardia Civil Estatal, un hombre fue detenido al ser encontrado en posesión de armas de fuego, cartuchos e identificaciones apócrifas.

Se trata de Elías "N" de 42 años edad, originario del estado de Tamaulipas, quien se desplazaba a bordo de un automóvil Nissan color blanco por la carretera a Matehuala.

Cuando se aproximó al retén los agentes le ordenaron se detuviera y cuando le realizaron una inspección, dentro del carro le encontraron un arma larga, una corta, cargadores, cartuchos útiles y diversas identificaciones presuntamente apócrifas.

Ante esto, los policías procedieron a su detención y se le leyeron los derechos que lo amparan como persona detenida, siendo remitido ante la Fiscalía General de la República por posesión de arma de fuego y lo que resulte a fin de que se le defina su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes para fortalecer la seguridad y preservar la paz social.