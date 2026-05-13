logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En retén, detienen a sujeto con armas de fuego

Por Redacción

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
En retén, detienen a sujeto con armas de fuego

Al pasar por un retén policial de la Guardia Civil Estatal, un hombre fue detenido al ser encontrado en posesión de armas de fuego, cartuchos e identificaciones apócrifas.

Se trata de Elías "N" de 42 años edad, originario del estado de Tamaulipas, quien se desplazaba a bordo de un automóvil Nissan color blanco por la carretera a Matehuala.

Cuando se aproximó al retén los agentes le ordenaron se detuviera y cuando le realizaron una inspección, dentro del carro le encontraron un arma larga, una corta, cargadores, cartuchos útiles y diversas identificaciones presuntamente apócrifas.

Ante esto, los policías procedieron a su detención y se le leyeron los derechos que lo amparan como persona detenida, siendo remitido ante la Fiscalía General de la República por posesión de arma de fuego y lo que resulte a fin de que se le defina su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes para fortalecer la seguridad y preservar la paz social. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente
    Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente

    Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente

    SLP

    Redacción

    Las maniobras en Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí continuarán hasta el 14 de mayo

    Bache provoca accidente de motociclista en avenida Colorines
    Bache provoca accidente de motociclista en avenida Colorines

    Bache provoca accidente de motociclista en avenida Colorines

    SLP

    Redacción

    Paramédicos brindaron primeros auxilios al joven motociclista lesionado en el accidente frente al Deportivo Universitario.

    Localizan cadáver en camino a San Pedro
    Localizan cadáver en camino a San Pedro

    Localizan cadáver en camino a San Pedro

    SLP

    Redacción

    Elementos de la Guardia Civil de Soledad y la PDI acudieron al lugar para asegurar y procesar la escena

    Gigantesco incendio de basurero en Valles
    Gigantesco incendio de basurero en Valles

    Gigantesco incendio de basurero en Valles

    SLP

    Redacción