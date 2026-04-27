En una semana detienen a 256 infractores

Derivado de acciones permanentes de prevención, vigilancia y disuasión del delito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal detuvo a 256 personas por su presunta participación en diversos hechos constitutivos de delito, en el periodo del 18 al 24 de abril del presente año.

Del total de las personas aseguradas, una fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República y 255 fueron puestas ante la Fiscalía General del Estado.

Como parte de este trabajo coordinado, la corporación aseguró 23 vehículos y siete motocicletas con reporte de robo, para un total de 30 unidades recuperadas.

En el marco de la Estrategia Integral de Seguridad, también se aseguró dos kilogramos con 58 gramos de marihuana, 410 dosis de "cristal" y 15 dosis de cocaína; además de un arma de fuego larga, un cargador, cinco armas prohibidas y 103 artefactos conocidos como "ponchallantas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La SSPC reiteró que estas acciones buscan fortalecer la seguridad en las cuatro regiones del estado, con el objetivo de salvaguardar la paz y la tranquilidad de las y los potosinos.