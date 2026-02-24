logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Seguridad

En una semana se atendieron trece incendios

Una persona fue detenida por provocar siniestros en Ahualulco

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
En una semana se atendieron trece incendios

La Coordinación Estatal de Protección Civil, reportó que la semana pasada se combatieron un total de trece incendios que fueron debidamente liquidados derivado de la capacidad y reacción inmediata de los cuerpos de seguridad, rescate, emergencias y voluntarios.

Asimismo, una persona fue detenida por presuntamente provocar incendios en el municipio de Ahualulco, lo que sería el primer caso de detención para que enfrente cargos penales.

De acuerdo al titular de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, en lo que va de la presente temporada se han atendido 30 incendios con aproximadamente 17 mil hectáreas de vegetación afectadas.

Durante la semana pasada se atendieron 13 incendios, principalmente en los municipios de Cerritos, Zaragoza, Guadalcázar. Mexquitic, Venado, Villa Hidalgo entre otros.

Se estima que se tuvo una afectación sobre una superficie de más de 1086 hectáreas, pero lo más importante fue el trabajo y la coordinación con SEDENA, Comisión Nacional Forestal, Municipios y cientos de voluntarios que se sumaron a las labores.

Ordaz Flores, además, exhortó a la población a denunciar a aquellas personas que provocan incendios y en este sentido reportó la detención de una persona como presunta responsable en el municipio de Ahualulco la cual ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente dijo que dentro de esta temporada atípica de incendios, sólo se registraron daños en los entornos naturales, sin que llegaran a zonas pobladas.

