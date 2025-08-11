logo pulso
Seguridad

Está prohibido apartar estacionamientos por la Fenapo: SSPC

Aseguran que en el primer fin de semana se retiraron aproximadamente 80 objetos de la vía pública

Por Rolando Morales

Agosto 11, 2025 12:20 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

José Adolfo Ortiz, titular de la Dirección de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina señaló que la corporación mantendrá recorridos constantes en las zonas aledañas de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) para retirar objetos colocados a fin de apartar estacionamientos.

"Nosotros venimos en apoyo a la seguridad vial de las colonias, las vamos a estar recorriendo, si nos percatamos de alguna situación al respecto y los vecinos nos mandan llamados de auxilios porque les obstruyen sus cocheras, en ese sentido nosotros actuamos".

Asimismo, explicó que el propio Reglamento de Tránsito municipal prohíbe la obstrucción de la vía pública.

Durante el fin de semana, la SSPC informó que oficiales de la Policía Vial de la capital implementaron el operativo 'Barredora' en las inmediaciones, a fin de retirar objetos utilizados para apartar cajones de estacionamiento.

El comandante refirió que tan solo en el primer fin de semana se retiraron aproximadamente 80 objetos de la vía pública, concentrando principalmente en avenidas como Martínez de la Vega, Simón Diaz y Juárez, en donde los propios vecinos de la zona colocan los mismos con el objetivo de apartar el cajón de estacionamiento.

Sin embargo, mediante un recorrido se pudo constatar la presencia de diversos objetos que obstruyen la vía pública en las calles cercanas a los recintos de entretenimiento estatal que conforman la Fenapo, incluso en las primeras horas de la mañana.

Incluso se registró la presencia de anuncios que ofertan estos espacios de estacionamiento con montos que van desde los 30 y hasta 100 pesos.

