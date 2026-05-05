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Ex-policía de Veracruz, aprehendido por homicidio

Lo señalan de atropellar y dar muerte a un recolector de basura en Mecayapan

Por Redacción

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Ex-policía de Veracruz, aprehendido por homicidio

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Elías "N", por el delito de homicidio doloso calificado que habría cometido en el estado de Veracruz.

La detención se realizó en el Parque Industrial Logistik I, en el municipio de Villa de Reyes, en atención a un oficio de colaboración emitido por la Fiscalía veracruzana.

Derivado de trabajos de investigación, se estableció que el imputado podría encontrarse laborando en una empresa ubicada en dicho sitio, por lo que los elementos de la PDI implementaron un operativo de vigilancia.

 En el lugar, confirmaron su identidad y posteriormente le informaron el motivo de su detención, le dieron lectura a sus derechos y realizaron su traslado para los trámites legales correspondientes.

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Las indagatorias señalan que los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2024, en el municipio de Mecayapan, Veracruz, donde el imputado presuntamente atropelló a la víctima mientras ésta cambiaba un neumático de un camión recolector de basura. Asimismo, se indicó que en ese momento se desempeñaba como comandante de la Policía Municipal de dicha demarcación.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por la Coordinación de Aprehensiones, en espera de que autoridades de Veracruz realicen el traslado del detenido para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente.

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