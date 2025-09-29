Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso

MEXQUITIC.- Una sorpresiva explosión de pirotecnia en el marco de la Feria Regional de Mexquitic de Carmona, dejó un saldo de al menos 20 personas lesionadas en un hecho suscitado cuando se presentaban grupos de danzantes que se presentaban frente a la iglesia de San Miguel Arcángel,

Fue alrededor de las ocho de la noche del domingo cuando un numeroso grupo de asistentes y danzantes participaban en los festejos en honor a San Miguel Arcángel en el mencionado municipio, en donde se lleva a cabo la feria regional.

De pronto y por causas desconocidas empezaron a tronar los cuetes que componen la pirotecnia instalada frente a la iglesia, por lo que ante esto los cientos de personas congregadas empezaron a correr en todas direcciones tratando de ponerse a salvo.

La explosión de los cuetes se prolongó durante casi un minuto ocasionando temor y caos entre los asistentes ya que el peligro aumentaba ante los tanques de gas que había en los puestos de comida callejeros instalados en los alrededores de la iglesia y la presidencia municipal.

En forma extraoficial se habló de al menos 20 personas lesionadas, que fueron atendidas por los paramédicos del Ayuntamiento y trasladadas a hospitales a recibir atención médica.

Al respecto, el Ayuntamiento de Mexquitic informó que la explosión se registró durante una entrada de cera en el marco de la FEREMEX, al suscitarse un incendio entre los cohetones, lo que provocó que se dispersaran y se salieran de control.

Indicó que elementos de la Policía Municipal y los paramédicos acudieron a brindar atención de emergencia y salvaguardar la integridad de las personas afectadas, trasladándolas a hospitales.

En el comunicado, el Ayuntamiento reiteró el compromiso con la seguridad y bienestar de la población, recordando que se cuenta con una nueva ambulancia que permite brindar atención de manera rápida y eficiente.

Se invitó a la ciudadanía a extremar precaucionoes durante las celebraciones tanto de la Feria como de los festejos de San Miguel Arcángel para evitar cualquier tipo de incidente.

Cabe mencionar que la Feria se lleva a cabo del 27 al 29 de septiembre con la presentación d diversos grupos musicales, paralelo a las actividades religiosas por el santo patrono, cuya principal festividad es este 29 de septiembre