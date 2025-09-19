Fallece carnicero en negocio en Quintas

Cuando se encontraba en su negocio, un carnicero perdió la vida de aparente infarto, se desplomó sobre la banqueta frente al local y los paramédicos intentaron reanimarlo pero por desgracia ya no pudieron hacer nada.

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 horas de este jueves cuando el ahora occiso se encontraba en su negocio llamado Carnitas “El Negro, y que se ubica en la avenida Calzada de las Haciendas, a unos metros de la carretera a Rioverde, en la colonia Quintas de la Hacienda.

En determinado momento lo vieron desvanecerse quedando en la banqueta del local y otras personas que lo ayudaban en el negocio de inmediato procedieron a ayudarlo y llamaron a los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron los paramédicos, quienes valoraron al hombre pero determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad llegaron al lugar como primeros respondientes y aseguraron el área, en tanto que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para enviarlo al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia para conocer la causa de la muerte. Asimismo, el Ministerio Público se encargaría de realizar las diligencias respectivas para hacerles entrega del cuerpo a los familiares para que se le proporcione la sepultura respectiva.