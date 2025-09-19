logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece carnicero en negocio en Quintas

Se desplomó en la banqueta del local y los paramédicos ya no pudieron reanimarlo

Por Redacción

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece carnicero en negocio en Quintas

Cuando se encontraba en su negocio, un carnicero perdió la vida de aparente infarto, se desplomó sobre la banqueta frente al local y los paramédicos intentaron reanimarlo pero por desgracia ya no pudieron hacer nada.

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 horas de este jueves cuando el ahora occiso se encontraba en su negocio llamado Carnitas “El Negro, y que se ubica en la avenida Calzada de las Haciendas, a unos metros de la carretera a Rioverde, en la colonia Quintas de la Hacienda.

En determinado momento lo vieron desvanecerse quedando en la banqueta del local y otras personas que lo ayudaban en el negocio de inmediato procedieron a ayudarlo y llamaron a los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron los paramédicos, quienes valoraron al hombre pero determinaron que ya no presentaba signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad llegaron al lugar como primeros respondientes y aseguraron el área, en tanto que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para enviarlo al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia para conocer la causa de la muerte. Asimismo, el Ministerio Público se encargaría de realizar las diligencias respectivas para hacerles entrega del cuerpo a los familiares para que se le proporcione la sepultura respectiva.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan dos carros en avenida Gálvez
Chocan dos carros en avenida Gálvez

Chocan dos carros en avenida Gálvez

SLP

Redacción

Procesan a chofer de plataforma por violación
Procesan a chofer de plataforma por violación

Procesan a chofer de plataforma por violación

SLP

Redacción

Aprehende la Fiscalía a asaltante de OXXO’s
Aprehende la Fiscalía a asaltante de OXXO’s

Aprehende la Fiscalía a asaltante de OXXO’s

SLP

Redacción

Ladrón es sorprendido robando en una casa
Ladrón es sorprendido robando en una casa

Ladrón es sorprendido robando en una casa

SLP

Redacción