Fallece hombre de infarto en vía pública

Por Redacción

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
Fallece hombre de infarto en vía pública

Un hombre de aproximadamente 65 años, perdió la vida de un posible infarto fulminante cuando caminaba por la avenida México, frente al deportivo Ferrocarrilero en la colonia Industrial Mexicana, cuando llegaron los paramédicos a auxiliarlo ya no se pudo hacer nada.

El reporte sobre el hecho se dio alrededor de las 13:30 horas de este martes, cuando cecinos del lugar pidieron ayuda a través del número de emergecia 911, al darse cuenta del hombre que se encontraba sin vida en el área del estacionamiento del Deportivo Ferrocarrilero sobre la avenida México.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes al revisarlo lo encontraron sin signos vitales y se presume que murió por infarto ya que no presentaba huellas de violencia.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron como primeros respondientes y aseguraron el área, en espera del resto de las autoridades para las respectivas diligencias. Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron con el levantamiento del cuerpo que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez que acudieran a reclamarlos.

