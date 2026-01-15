Fallece joven por descarga eléctrica en Col. El Sauzalito
Realizaba trabajos de reparación en el cableado de la CFE cuando sobrevino el hecho
Un liniero externo de la Comisión Federal de Electricidad, perdió la vida luego de recibir una fuerte descarga eléctrica cuando daba mantenimiento al cableado eléctrico en la colonia El Sauzalito, a su arribo los paramédicos determinaron que ya no había nada qué hacer.
El hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana de este miércoles en que el ahora occiso, un joven de unos 25 años de edad, se encontraba en la calle San Manuel de la referida colonia, en donde estaba reparando el cableado eléctrico ya que laboraba en una empresa que presta servicios a la CFE de manera externa.
El joven trabajador estaba en lo alto de un poste cuando de pronto tocó los cables de alta tensión y recibió la fuerte descarga cayendo al piso; algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia pero cuando los paramédicos arribaron determinaron que ya nada había qué hacer pues había pedido la vida de manera inmediata.
Luego del terrible accidente, elementos de la Policía Municipal de la capital llegaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área en donde quedó el cuerpo del infortunado en espera del resto de las autoridades para que realizaran las diligencias correspondientes.
El personal de servicios periciales llegó a realizar levantamiento del cuerpo que fue enviado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez que lo reclamaran ante el Ministerio Público y se cumplieron los requisitos legales.
