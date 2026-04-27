Fallece motociclista al derrapar en un camino vecinal

Un motociclista perdió al vida al derrapar cuando circulaba por un camino vecinal de Cerro de San Pedro en donde perdió el control de la dirección y se desplomó al piso, los paramédicos llegaron a auxiliarlo pero determinaron que ya había fallecido. El hecho tuvo lugar cerca de las 16:00 horas de esta domingo, en que se reportó a las autoridades sobre un motociclista que estaba tirado a la orilla de un camino asfaltado que une las comunidades de Jasso y Joyita de la Cruz en territorio de Cerro de San Pedro.

En determinado momento el hombre se descontroló y así cayó al piso quedando a la orilla del camino junto a la motocicleta, paramédicos de Cerro de San Pedro lo revisaron pero se percataron que hbaía perdido la vida víctima de las lesiones que presentaba. Ante esto, la Policía Municipal procedió a asegurar el área y minutos más tarde agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con los protocolos para levantar el cuerpo y enviarlo al Servicio Médico Legista, en donde se esperaba que fuera reclamado por los familiares para hacerles entrega del mismo.

De momento el infortunado no pudo ser identificado pero se informó que viajaba a bordo de una motocicleta color negro y azul, además vestía pantalón de mezclilla color negro y playera amarilla.