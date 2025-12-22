Fallece pareja de novios durante un accidente carretero

CIUDAD VALLES.- Una camioneta chocó contra el remolque de un tráiler cañero en la carretera estatal Valles–Naranjo, y en el percance falleció un joven y su novia originarios del ejido Palomas, en el municipio de Ciudad del Maíz.

El accidente sucedió el sábado por la noche, en el tramo carretero Estación 500–La Hincada, zona de alto flujo de camiones cañeros que transportan su carga a los ejidos Piasa Plan de San Luis (Ciudad Valles) y Beta San Miguel (El Naranjo) en donde la gramínea es procesada para la obtención de azúcar. Una camioneta azul, de cabina sencilla, era conducida por un joven identificado como Eleazar Tovar Galavis, de 24 años de edad, el cual era conocido como "Chalito", a quien acompañaban su novia Montserrat Gutiérrez de 22 años y su madre Martha Elena Galavis García, de 45 años, todos con domicilio en la localidad Palomas, del municipio de Ciudad del Maíz.

La unidad circulaba con dirección de Ciudad Valles hacia El Naranjo, pero al pasar por el tramo mencionado chocó de frente contra el remolque tipo jaula de un tráiler.

Hasta el momento se desconoce cuál de las dos unidades invadió el carril de circulación, y el chofer del tráiler no fue localizado ya que se dio a la fuga aunque las autoridades esperan tener rápido su identidad mediante el registro en el ingenio del vehículo y conductor.

Debido al fuerte impacto, Eleazar falleció al instante, quedando prensado tras el volante, mientras que Montserrat salió proyectada por la ventanilla y también perdió la vida.

La única sobreviviente fue Martha Elena, madre del joven, quien sufrió heridas en la cabeza y tuvo que ser auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes la trasladaron al Hospital General.

Paramédicos de la Cruz Roja utilizaron herramienta hidráulica para rescatar el cuerpo, tras la intervención de la Fiscalía General del Estado, autoridad que lleva a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades.