Fallece peatón atropellado en la carr. a México

Por aparente atropellamiento, un peatón perdió la vida y lo mencontraron tirado en la carretera México, a la altura de la entrada a la comunidad de Cerro Gordo, en el municipio de Villa de Zaragoza, no hay pistas sobre el vehículo responsable.

Fue a primera hora de la mañana de este jueves, cuando algunos automovilistas reportaron a las autoridades la presencia del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual estaba tirado en el kilómetro 178, por la entrada a la comunidad referida.

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, el cual presentaba múltiples lesiones propias de atropellamiento y se encontraba tirado boca arriba en los carriles centrales junto al camellón.

El infortunado vestía pantalón de mezclilla color azul marino, zapatos cafés y playera azul, de momento no fue identificado ya que no portaba alguna credencial y se le trasladó al Servicio Médico Legista en calidad de desconocido.

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Elementos de la Policía de Investigación también se trasladó al sitio para iniciar las indagaciones sobre el caso, pero no hubo testigos que aportaran datos sobre el vehículo responsable del atropellamiento y por hora se carece de cualquier información, aunque la Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación.