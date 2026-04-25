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Seguridad

Fallece policía, víctima de ataque armado

El hecho ocurrió en Tamazunchale, el jefe de área continúa hospitalizado

Por Redacción

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece policía, víctima de ataque armado

TAMAZUNCHALE. -No sobrevivió uno de los policías baleados durante el ataque armado en Tamazunchale; era el escolta del jefe de área, y éste continúa hospitalizado.

La noche del jueves se confirmó el fallecimiento de Raúl Eduardo Ortega Gallegos, quien tenía apenas 25 años de edad y egresó de la primera generación de la Guardia Civil Estatal hace tres años.

El joven policía era escolta del jefe de área de Tamazunchale, Mario Alberto Galván Ortega, y ese mismo día por la tarde recorrían el sector La Cruz, cuando civiles armados les dispararon, cerca de las instalaciones de la CFE.

Las armas que portaban los delincuentes eran de grueso calibre, y los dos policías sufrieron múltiples lesiones, siendo trasladados a la clínica del IMSS Zacatipán, en Tamazunchale, donde poco después Raúl falleció.

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Por otro lado, su jefe, aunque perdió mucha sangre, fue estabilizado y tuvo que ser llevado a una clínica de mayor especialidad.

El cuerpo del policía caído fue enviado a Ciudad Valles, y está siendo velado en una funeraria de la avenida Vicente C. Salazar, en la colonia Moctezuma y de momento no se informó si se le realizaría algún homenaje de cuerpo presente por parte de la corporación.

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