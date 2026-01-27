Fallece un hombre en pasillo del Mercado Hidalgo

Un hombre de 54 años falleció este martes, presuntamente de un infarto, en el Mercado Hidalgo. El reporte después de las 12:00 del mediodía.

Al sitio arribaron elementos de la SSPC municipal, quienes aseguraron el área después de verificar el reporte de una persona sin vida en un pasillo del área de comedores.

La Policía de Investigación (PDI) y peritos de la FGE acudieron a dar fe y a levantar el cuerpo para su trámite legal y la entrega a sus familiares.

