Fallece un hombre en pasillo del Mercado Hidalgo
Aparentemente sufrió un infarto; el reporte fue cerca de las 12:00 horas
Un hombre de 54 años falleció este martes, presuntamente de un infarto, en el Mercado Hidalgo. El reporte después de las 12:00 del mediodía.
Al sitio arribaron elementos de la SSPC municipal, quienes aseguraron el área después de verificar el reporte de una persona sin vida en un pasillo del área de comedores.
La Policía de Investigación (PDI) y peritos de la FGE acudieron a dar fe y a levantar el cuerpo para su trámite legal y la entrega a sus familiares.
En penumbras, el Mercado Hidalgo
Comerciantes denuncian que persisten zonas oscuras a pesar de algunos reflectores colocados por el Ayuntamiento
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Fallece un hombre en pasillo del Mercado Hidalgo
Redacción
Aparentemente sufrió un infarto; el reporte fue cerca de las 12:00 horas
Colaborará SSPC con FGE por golpiza afuera de antro
Rolando Morales
Tras incidente, autoridades aseguran que mantienen vigilancia en el Centro Histórico
Repele GCE ataque y abate a dos en Santo Domingo
Redacción
En los hechos, se aseguraron armas de fuego y drogas en una camioneta