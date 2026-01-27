logo pulso
Fallece un hombre en pasillo del Mercado Hidalgo

Aparentemente sufrió un infarto; el reporte fue cerca de las 12:00 horas

Por Redacción

Enero 27, 2026 02:30 p.m.
Un hombre de 54 años falleció este martes, presuntamente de un infarto, en el Mercado Hidalgo. El reporte después de las 12:00 del mediodía.

Al sitio arribaron elementos de la SSPC municipal, quienes aseguraron el área después de verificar el reporte de una persona sin vida en un pasillo del área de comedores.

La Policía de Investigación (PDI) y peritos de la FGE acudieron a dar fe y a levantar el cuerpo para su trámite legal y la entrega a sus familiares.

LEA TAMBIÉN

En penumbras, el Mercado Hidalgo

Comerciantes denuncian que persisten zonas oscuras a pesar de algunos reflectores colocados por el Ayuntamiento

