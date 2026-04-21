Familia se queda sin nada por incendio

TAMUÍN.- Una vivienda rústica se incendió de manera accidental en la colonia Hidalgo, en el municipio de Tamuín, en la Huasteca Potosina; los moradores alcanzaron a ponerse a salvo pero por desgracia se quedaron solamente con lo que tenían puesto.

Lo anterior sucedió este lunes por la tarde, cuando los vecinos del sector se dieron cuenta de que salía mucho humo de una vivienda construida de manera rústica y ayudaron a la familia que la habita.

Después arribaron los Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes se unieron a las labores y evitaron que las llamas siguieran propagándose.

Los ocupantes de la vivienda se encontraban a salvo e ilesos; sin embargo, no les dio tiempo de sacar sus pertenencias.

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No se informaron las causas exactas que provocaron el incendio, pero se confirmó que fue accidental.