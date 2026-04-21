logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Familia se queda sin nada por incendio

Por Redacción

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
Familia se queda sin nada por incendio

TAMUÍN.- Una vivienda rústica se incendió de manera accidental en la colonia Hidalgo, en el municipio de Tamuín, en la Huasteca Potosina; los moradores alcanzaron a ponerse a salvo pero por desgracia se quedaron solamente con lo que tenían puesto.

Lo anterior sucedió este lunes por la tarde, cuando los vecinos del sector se dieron cuenta de que salía mucho humo de una vivienda construida de manera rústica y ayudaron a la familia que la habita.

Después arribaron los Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes se unieron a las labores y evitaron que las llamas siguieran propagándose.

Los ocupantes de la vivienda se encontraban a salvo e ilesos; sin embargo, no les dio tiempo de sacar sus pertenencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


No se informaron las causas exactas que provocaron el incendio, pero se confirmó que fue accidental.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solo daños en choque entre automóvil y tráiler en el Circuito Potosí
Solo daños en choque entre automóvil y tráiler en el Circuito Potosí

Solo daños en choque entre automóvil y tráiler en el Circuito Potosí

SLP

Pulso Online

El accidente ocurrió en el tramo entre Pánfilo Natera y avenida del Sauce, sin personas heridas.

Decomisan 154kg de marihuana y detienen a dos en Valles
Decomisan 154kg de marihuana y detienen a dos en Valles

Decomisan 154kg de marihuana y detienen a dos en Valles

SLP

Huasteca Hoy

En un operativo conjunto, se incautó un equipo para narcomenudeo en colonia Las Águilas

Reabiertas, todas la vialidades capitalinas
Reabiertas, todas la vialidades capitalinas

Reabiertas, todas la vialidades capitalinas

SLP

Pulso Online

La SSPC, solicitó manejar con precaución tras las lluvias recientes

FGE, sin indicios de "puntos de exterminio" en Valles: García Cázares
FGE, sin indicios de "puntos de exterminio" en Valles: García Cázares

FGE, sin indicios de "puntos de exterminio" en Valles: García Cázares

SLP

Rubén Pacheco

Buscadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros localizaron nueve zonas restos óseos