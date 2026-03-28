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Familia sufre percance en la rúa Valles-Mante

Por Redacción

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Familia sufre percance en la rúa Valles-Mante

CIUDAD VALLES.- Comerciantes que se dirigían a las instalaciones de la feria de Ciudad Valles sufrieron un accidente en la carretera federal Valles-Mante.

Lo anterior sucedió la tarde de este jueves, en el kilómetro 30 aproximadamente de la carretera número 85, cerca del camino que conduce a la presa La Lajilla del ejido Laguna del Mante.

Fuentes oficiales informaron que un comerciante y su familia viajaban en una camioneta Dodge Ram, con remolque, desde Ciudad Mante, Tamaulipas, hacia Ciudad Valles, pues iban a instalar un puesto en la feria.

Sin embargo, en una curva, el segundo remolque de un tráiler que iba en dirección opuesta les invadió carril y chocó contra el costado izquierdo de su unidad, provocando que saliera del camino.

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El trailero siguió su camino; sin embargo, se detuvo un par de kilómetros adelante y llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los trámites necesarios.

Paramédicos de la Cruz Roja, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), acudieron al auxilio; sin embargo, solo el conductor de la camioneta sufrió golpes leves y se negó a ser llevado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional.

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