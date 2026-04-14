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Farderas robaban ropa en tienda Aurrerá

Por Redacción

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Farderas robaban ropa en tienda Aurrerá

En respuesta a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos mujeres que fueron sorprendidas robando en la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, esto en la colonia España.

Oficiales femeninas se presentaron en el supermercado, donde personal del establecimiento señaló a dos mujeres de intentar sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Las policías se acercaron con las reportadas y, luego de dialogar con ellas, se identificaron como Teresa "N" de 62 años y Felicitas "N" de 61 años.

A las dos mujeres se les encontraron prendas de ropa interior de hombre y mujer, ropa para hombre, mujer, infantil y de bebé, así como artículos para el hogar y sobres de polvo para preparar bebidas, todo eso pretendían sustraer del supermercado.

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Las señaladas manifestaron no contar con el pago correspondiente, por lo que la parte afectada solicitó proceder legalmente en su contra.

A ambas se les dio a conocer que serían detenidas por presunto robo y posteriormente fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

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