Seguridad

Fardero es sorprendido hurtando en OXXO

Por Redacción

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Fardero es sorprendido hurtando en OXXO

Por presunto robo a comercio, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre, esto al dar respuesta inmediata a un reporte ciudadano, en la colonia La Sierra.

Los agentes municipales se presentaron en un OXXO ubicado en la avenida Cordillera Oriental, a la altura de la colonia La Sierra, donde el responsable del establecimiento indicó que un individuo intentó sustraer mercancía sin pagar, manifestando que querían proceder legalmente en su contra.

Los oficiales se acercaron con el señalado, y luego de entrevistarlo se identificó como José "N", a quien le localizaron comestibles y un artículo de higiene personal, negándose a pagar.

Al sujeto se le hizo saber que sería detenido por presunto robo a comercio, y posteriormente fue presentado ante la Fiscalía General del Estado para seguir el trámite respectivo en donde enfrenta el delito de robo y lo que resulten.

