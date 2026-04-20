FGE, sin indicios de "puntos de exterminio" en Valles: García Cázares
Buscadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros localizaron nueve zonas restos óseos
Durante prospecciones realizadas la semana pasada en diferentes puntos de la entidad, se encontraron restos, sin embargo, todavía no se confirma que se trate de seres humanos, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Un total de nueve presuntas zonas de exterminio han encontrado recientemente las buscadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, la mayoría de ellos, en la localidad de Laguna del Mante, municipio de Ciudad Valles.
En entrevista, la fiscal general puntualizó que será necesario esperar a conocer los resultados de los exámenes periciales, a fin de comprobar que las osamentas corresponden a seres humanos.
Declaró que, de acuerdo con información generada con las fichas de búsqueda, no se reportan personas desaparecidas en este 2026, ni tampoco el año pasado en las regiones donde se realizaron intervenciones.
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Sentenció que la Fiscalía no cataloga las fosas donde se encontraron indicios como "puntos de exterminio" de personas, porque aún se desconoce de qué época son, así como el número de víctimas mortales.
"Trabajamos la semana pasada varias prospecciones. Se recabaron restos... no tenemos determinado todavía si son restos humanos, sobre todo, la vigencia de los mismos", concluyó.
Encuentra Voz y Dignidad presuntos "puntos de exterminio"
Algunos se localizan en Valles, otros, en presa La Lajilla y Tamasopo
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