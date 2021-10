Fiscalía afirma que no quedará impune el caso de músico fallecido; ya apoya a los familiares

SAN LUIS POTOSÍ.- "La Fiscalía General del Estado (FGE) ya sigue importantes líneas de investigación para dar con los responsables de haber dado muerte a conocido músico en la capital potosina", aseguró José Luis Ruiz Contreras, vicefiscal jurídico encargado de la FGE.

Dijo no poder revelar datos para no entorpecer las investigaciones, "pero estamos seguros que los responsables de este hecho tan condenable serán llevados pronto ante la justicia; nuestra obligación es no dejar el más mínimo espacio para que se dé la impunidad".

Agregó que se brindara todo el apoyo institucional a los familiares de la víctima, quien perdió la vida durante la madrugada de este 5 de octubre en el cruce de la carretera a Rioverde y la avenida José de Gálvez, por lo que ya se estableció enlaces con los deudos para brindarles asesoría sobre los derechos que les asisten en estos momentos.

Por su parte, el Ministerio Público Especializado realizó los trámites correspondientes para la devolución pronta del cuerpo en la Dirección de Servicios Periciales.