Seguridad

Fiscalía investiga dos muertes en la zona metropolitana de SLP

Uno de los casos apunta a una lesión autoinfligida; ambos quedaron bajo investigación pericial.

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 06:31 p.m.
A
Fiscalía investiga dos muertes en la zona metropolitana de SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició investigaciones por hechos registrados el sábado 27 de diciembre en distintos puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde se reportaron dos personas sin vida.

En el primer caso, elementos de la Policía de Investigación acudieron al reporte de una persona fallecida en la colonia Tercera Chica, en la capital potosina. De acuerdo con las primeras indagatorias, se estableció que la persona se habría infringido lesiones que le provocaron la muerte.

Ante ello, se solicitó la intervención de Servicios Periciales, quienes realizaron el traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley, a fin de confirmar la causa del fallecimiento.

Asimismo, en un segundo hecho ocurrido el mismo día, personal operativo de la PDI tomó conocimiento de otra persona sin vida en la Delegación La Pila, donde se iniciaron de inmediato las indagatorias correspondientes y la recolección de datos de prueba en el sitio.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (Semele), donde también se le practicará la necropsia de ley para el esclarecimiento de los hechos.

La FGESLP informó que las investigaciones continúan en ambos casos.

