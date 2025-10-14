Fotos | Cierres viales en el centro por manifestaciones de taxistas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que manifestaciones simultáneas de taxistas mantiene cierres hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo con la información, derivado de la caravana encontrarás bloqueos de circulación en el puente Miguel Valladares, en ambos sentidos (desde avenida México y calle Chicosein).

También están cerrados ambos carriles de Eje Vial, desde calle Insurgentes a calle Los Bravo.

La Policía Vial mantiene mantienen activado un operativo en ambas zonas para canalizar el tráfico por vías alternas.

Foto: Especial

Foto: SSPC