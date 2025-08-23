Fotos | Explosión en vivienda de zona centro deja sólo daños

Personal del área operativo de la Dirección de Protección Civil capitalina, atendieron el reporte de una explosión en casa habitación en zona centro.

Según la información, el siniestro se ubica en la intersección de las calles Díaz de León y Vicente Guerrero.

En el lugar, se atendieron a dos personas que presentaron crisis nerviosa, las cuales, no ameritaron ser trasladados para su evaluación médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: Protección Civil

Por lo anterior, sólo se reportan daños materiales en la vivienda tras la detonación por aparente acumulación de gas.