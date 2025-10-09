Fotos: Colisión en carretera a Zacatecas deja una persona sin vida

Una persona sin vida y tres lesionadas, fue el saldo de un choque por alcance entre un automóvil y un tráiler en la carretera Zacatecas.

Los hechos se registraron cerca de las 15:00 horas, cuando el conductor de un automóvil KIA, que circulaba sobre la carretera Zacatecas con dirección al norte, al llegar al kilómetro 30, impactó por alcance a un tráiler para dar medio giro y quedar finalmente en el carril izquierdo, en sentido contrario.

Al sitio, arribaron paramédicos quienes trasladaron a tres personas para su atención médica, mientras que una más perdió la vida en el lugar. No se revelaron identidades.

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento y abanderaron la zona. Después, la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el levantamiento del cuerpo.