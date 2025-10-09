logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fotos: Colisión en carretera a Zacatecas deja una persona sin vida

Los hechos se registraron cerca de las 15:00 horas de este jueves

Por Redacción

Octubre 09, 2025 04:37 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona sin vida y tres lesionadas, fue el saldo de un choque por alcance entre un automóvil y un tráiler en la carretera Zacatecas.

Los hechos se registraron cerca de las 15:00 horas, cuando el conductor de un automóvil KIA, que circulaba sobre la carretera Zacatecas con dirección al norte, al llegar al kilómetro 30, impactó por alcance a un tráiler para dar medio giro y quedar finalmente en el carril izquierdo, en sentido contrario.

Al sitio, arribaron paramédicos quienes trasladaron a tres personas para su atención médica, mientras que una más perdió la vida en el lugar. No se revelaron identidades. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: Teodoro Blanco/Pulso 

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento y abanderaron la zona. Después, la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el levantamiento del cuerpo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos: Colisión en carretera a Zacatecas deja una persona sin vida
Fotos: Colisión en carretera a Zacatecas deja una persona sin vida

Fotos: Colisión en carretera a Zacatecas deja una persona sin vida

SLP

Redacción

Los hechos se registraron cerca de las 15:00 horas de este jueves

50% de homicidios, vinculados a la venta de drogas: Juárez Hernández
50% de homicidios, vinculados a la venta de drogas: Juárez Hernández

50% de homicidios, vinculados a la venta de drogas: Juárez Hernández

SLP

Rubén Pacheco

El uso de armas de fuego destaca en estos casos, señaló el titular de la SSPC

Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad
Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad

Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad

SLP

Pulso Online

El reporte fue cerca de las 13:00 horas, en la colonia Fresnos

Reportan desgajamiento de cerro sobre carretera 80
Reportan desgajamiento de cerro sobre carretera 80

Reportan desgajamiento de cerro sobre carretera 80

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Los hechos, a la altura de la entrada a la Presa 'El Peaje'