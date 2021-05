Fuerte choque deja 3 lesionados

TANCANHUITZ.- El conductor de una camioneta tipo panel, invadió carril en una curva y chocó de frente contra un autobús.

El accidente sucedió la mañana de este lunes, al kilómetro 321 de la carretera federal Valles-Tamazunchale, a la altura de la localidad El Mango, a donde llegaron para brindar auxilio los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como de la Guardia Nacional División Carreteras.

De manera oficial se informó que se trató de un choque entre una vagoneta marca Ford Windstar color gris, con placas de circulación WYM-947-A de San Luis Potosí, y un autobús de la línea Transportes Frontera, que cubría la ruta Monterrey-Huejutla, Hidalgo.

Supuestamente el conductor de la camioneta particular circulaba con dirección de Tamazunchale a Valles, pero en una curva invadió carril y se impactó contra el autobús. Los tres ocupantes de la Ford Windstar resultaron heridos, sin embargo, no se obtuvieron sus identidades porque fueron trasladados en vehículo particular al Hospital Básico de Aquismón.

Las dos unidades quedaron bajo resguardo policial y serían puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.