Fuerte choque en la avenida Chapultepec deja un herido

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó de un accidente automovilístico en la avenida Chapultepec.

Señaló que la Policía Vial abandera un percance a la altura de la calle Parque Nara, con dirección al bulevar Antonio Rocha Cordero.

Debido a lo aparatoso de accidente, que involucra a dos vehículos, en el lugar hay presencia de cuerpos de emergencia. „Atiende indicaciones y evita distraerte“, señaló la SSPC.

Más tarde, se informó que una persona resultó lesionada en la colisión de una camioneta Nissan estaquita y una camioneta Mercedes Benz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor de la Nissan, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.