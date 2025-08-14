Por cobranza ilegítima detienen a 2 hombres en la Col. Villa Jardín

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por presunta cobranza ilegítima, hecho que ocurrió en la colonia Villa Jardín, esto como parte de los trabajos preventivos que se realizan con el objetivo de mantener la paz social.

Durante un trayecto preventivo que agentes municipales realizaban en la calle Antonino Nieto a la altura de la colonia mencionada, observaron que una mujer les hacía señales pidiendo auxilio, por lo que se acercaron a atenderla. Después de dialogar con ella, refirió que dos individuos que se encontraban en el lugar la estaban agrediendo de forma verbal y la amenazaban, solicitándole el pago de un préstamo sin sustento legal.

Servidores públicos se acercaron con los reportados, quienes después de ser entrevistados se identificaron como Freddy “N” de 24 años de edad y César “N” de 24 años. Se les informó que serían detenidos por presunta cobranza ilegítima, además se les dio lectura de su carta de derechos y les aseguraron una motocicleta marca Suzuki de color blanco, la cual se resguardó en una pensión.

Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

