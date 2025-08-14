CRISTO EN SU CORAZÓN

María Inés Morón Aranda reafirmó su amor a Dios, al efectuar con alegría su primera comunión.

Acompañado de sus papás: Joaquín Morón y Lorena Aranda, llegaron la parroquia de San Agustín del Pedregal, donde se llevó a cabo la celebración.

Estuvieron seres queridos y amistades, quienes compartieron con él este día especial.

El niño invitó de padrino a Gerardo Castro y Ana Paola Morón.

El presbítero Salvador González Vásquez dirigió un emotivo mensaje a la pequeña, sobre este sacramento.

Emocionada, recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia la ovacionó.

Enseguida, celebró con sus invitados en una estupenda recepción.