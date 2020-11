Fuerte choque en rúa a Rioverde, ocupantes ilesos

La falta de precaución fue la causa de un accidente ocurrido en la carretera a Rioverde a la altura de la avenida Cactus, el conductor de una camioneta Nissan pick up, aparentemente no respetó el señalamiento de alto e impacta contra una camioneta Dodge y un automóvil Honda, por fortuna no hubo personas lesionadas.

El accidente se registró la mañana de ayer, cuando el conductor de una camioneta Nissan pick up de color azul, se desplazaba sobre la carretera a Rioverde, pero al llegar a la intersección con la avenida Cactus, presuntamente no respeta el señalamiento de alto e impacta contra una camioneta Dodge y contra un Honda de color gris.

En los hechos no hubo personas lesionadas, pero los daños materiales ascienden a varios miles de pesos, por lo que fue necesaria la intervención de peritos de la Policía Vial de Soledad de Graciano Sánchez, quienes acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido.