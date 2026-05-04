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Fuertes daños deja percance en la carretera a Rioverde

Por Redacción

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
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Fuertes daños deja percance en la carretera a Rioverde

Tres automóviles se vieron involucrados en un aparatoso accidente vial al circular por la carretera a Rioverde, por suerte no hubo lesionados aunque los daños materiales fueron considerables.

El percance tuvo lugar cerca de las nueve de la noche del sábado en los carriles centrales de la mencionada carretera, a la altura de la calle Adolfo López Mateos de la colonia Benito Juárez, en donde se vieron involucrados un automóvil Nissan Sentra, un Volkswagen Pointer y Nissan Versa.

Fue exactamente bajo un puente peatonal ubicado en el lugar, en donde los tres autos impactoron entre sí sufriendo daños materiales y al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a los ocupantes pero por suerte nadie presentaba lesiones de consideración.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad arribaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y los vehículos serían enviados a una pensión mientras los conductores llegan a un acuerdo reparatorio. 

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