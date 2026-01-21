Giran aprehensión contra sujeto por homicidio en la Satélite

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión en contra de José Luis "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio suscitado en la capital potosina.

Dicho mandato se deriva de los acontecimientos registrados el 7 de enero de 2026, durante una reunión en la colonia Satélite, donde el ahora imputado presuntamente agredió a una mujer, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones ocasionadas con un arma de fuego.

Derivado de las investigaciones realizadas por la FGESLP, que incluyeron entrevistas, análisis de información y otros actos de investigación, se lograron reunir los datos de prueba necesarios para la integración de la carpeta correspondiente y la obtención del mandamiento judicial.

La notificación de la orden de aprehensión se realizó en el área de aduana del Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en la Delegación La Pila, donde el imputado fue informado de los hechos que se le señalan, así como de los derechos que le asisten.

José Luis "N" permanecerá a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho; en tanto, la institución continuará con las indagatorias mediante la Unidad Especializada de Homicidios, ante la posible participación de más personas en este suceso.