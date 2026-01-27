logo pulso
Seguridad

Golpeó a su mujer y ya está tras las rejas

Por Redacción

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación detuvo a una persona en Ciudad Valles, por medio de una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en el mes de marzo de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, donde el señalado habría agredido de forma física y psicológica a su pareja.

Dicho suceso fue capturado en una carpeta de investigación integrada por FGESLP, con la cual se obtuvo la emisión de un mandamiento judicial que posteriormente fue ejecutado en contra de Alfredo "N".

Tras su detención, la persona imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación legal, y fue trasladada al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles en donde quedó a disposición del juez que lo requería.

