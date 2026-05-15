Guardia amenazaba con pistola a compañero

En atención a un auxilio, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma de fuego; dicha acción se realizó en la colonia Fracción Milpillas.

Agentes municipales transitaban sobre el Anillo Periférico Norte, a la altura de la colonia mencionada, donde observaron a dos individuos discutiendo y alterando el orden, y al mismo tiempo uno de los involucrados solicitó apoyo de la autoridad.

Al acercarse, el ciudadano indicó que el otro hombre lo amenazó con un arma de fuego por problemas laborales, ya los dos trabajan en una empresa de seguridad privada.

Oficiales municipales se acercaron con el señalado, quien después de varios minutos de diálogo se identificó como Juan "N", quien mostró una actitud agresiva, y dentro de una camioneta MG de color rojo, la cual indicó que era de su propiedad, se observó en el asiento del copiloto un arma de fuego calibre .45, abastecida con 9 cartuchos útiles.

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El reportado mencionó que trabajaba como guardia de seguridad privada, sin mostrar ningún documento que le permitiera la portación del arma, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le hizo saber que sería detenido por portación de arma de fuego, para después ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se determinará su situación legal.