Hallan a hombre calcinado en un registro de la CFE

CIUDAD VALLES.- Un hombre fue encontrado calcinado dentro de un registro de la Comisión Federal de Electricidad, al norte de Ciudad Valles; las autoridades investigan si se trató de un accidente o de un crimen.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, pero se confirmó que se trataba de un hombre adulto, quien vestía una camisa color café.

El hallazgo ocurrió este miércoles sobre la calle Pascuales, vía principal que conduce a la colonia Pacífico, ubicada a unos tres kilómetros al norte, sobre la carretera federal Valles-Mante, frente a la colonia Solidaridad.

Se trata de una zona poco poblada, rodeada de predios baldíos. Un vecino del sector se dirigía a su domicilio cuando observó que, junto a un poste de concreto, salía humo, lo que llamó su atención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente descubrió que el humo provenía de un hoyo tipo alcantarilla, perteneciente a la CFE, y lo que vio después lo dejó estupefacto.

Dentro se estaba quemando el cuerpo de una persona. Horrorizado, se alejó rápidamente y avisó a otras personas, quienes realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes al confirmar que se trataba de una persona fallecida, procedieron a acordonar la zona.

Dentro del registro donde se encontraba el cuerpo se observaron cables de alta tensión, y el poste presentaba una cuchilla zafada. Las autoridades no descartan que la víctima haya ingresado a ese sitio con la intención de sustraer cableado. Sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la encargada de esclarecer la causa de la muerte, así como la identidad del fallecido.