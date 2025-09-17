Hallan cuerpo de conductor de tráiler en patio de Mabe

Esta tarde fue encontrado el cuerpo de un joven de 23 años, conductor de tráiler originario del Estado de México, dentro de su unidad estacionada en el patio del embarcadero de la planta Mabe, ubicada en el Eje 128 de la zona industrial.

Al lugar arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC Municipal), quienes al valorar al joven lo hallaron sin signos vitales dentro de su vehículo.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar los protocolos correspondientes del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales que aclaren las causas de la muerte.

